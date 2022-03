«J’avais cette raison de tenir le coup»

«Ma raison de vivre»

Entre doutes et incertitudes, le gérant du parc de loisirs de Péruwelz a tant bien que mal maintenu le cap après s’être lancé comme indépendant en avril 2018."J’avais cette motivation personnelle(NDLR: sur laquelle il préfère rester discret)pour ne rien lâcher. Cette plaine de jeux est un projet de cœur, et plus que l’aspect financier, c’est ma raison de vivre. Sans cet aspect affectif, j’aurai peut-être plus facilement abandonné comme ont dû le faire certains confrères qui n’ont pas résisté à la crise sanitaire."

Une fermeture pure et simple, sans alternative

Après avoir dû faire face aux aléas de la vie, Laurent Lefebvre avait décidé de quitter son emploi d’ouvrier en entreprise pour ouvrir son paradis pour les enfants à la rue du Bas-Coron."Et puis à peine eu le temps de me créer et de fidéliser une clientèle que le Covid nous tombe dessus… Un coup dur, et surtout brutal! Du jour au lendemain, on nous oblige à fermer, on doit avertir des familles qui avaient réservé une fête d’anniversaire, et puis on se retrouve à ne plus rien faire… Lors du premier confinement, on se dit que ce n’est que pour quelques jours ou semaines, et finalement on est plongé dans l’incertitude de savoir quand on va pouvoir rouvrir. Au contraire du secteur horeca, les plaines de jeux n’ont pu se réinventer en proposant des alternatives; cela a été des mois de fermeture pure et simple! Et puis, enfin, une réouverture pour finalement devoir refermer à deux reprises. En deux ans, on a pu accueillir les enfants que durant quelques mois, et principalement en été, ce qui est pour notre plaine de jeux intérieure la basse saison."

Le gérant de la plaine de jeux indoor a ressenti ce sentiment d’impuissance et d’abandon. "C’est compliqué à vivre. Il y a toutes les démarches administratives à effectuer… Il faut demander des aides ici et là, et ce n’est pas facile de se lancer cette démarche. Heureusement qu’il y a eu le double droit passerelle car les autres aides étaient calculées sur base de l’année précédente, soit les premiers mois de mon activité qui n’avaient rien de comparable avec la situation que l’on aurait pu espérer pour l’année 2020 et suivantes. Mes fonds personnels y sont passés pour pouvoir payer les assurances, honorer les contrats et les factures qui continuaient à tomber…"

Le soutien de la clientèle

À chaque réouverture, le gérant du Petit Jardin d’Isabelle a pu compter sur sa clientèle."Heureusement qu’elle est restée fidèle,souligne-t-il.Même lorsque nous étions fermés, je ressentais ce soutien des clients qui avaient hâte de pouvoir revenir avec leurs enfants. Tout le monde avait besoin de sortir, de bouger, de se défouler, de s’amuser! Aujourd’hui, c’est chouette de revoir tous ces enfants heureux de pouvoir à nouveau fêter leur anniversaire avec leurs copains et copines. Tout cela leur avait manqué, et je pense que c’est aussi l’espoir de retrouver les rires et les cris des enfants qui m’a fait tenir. J’ai envie de leur offrir du bonheur et du plaisir!"

Des projets postposés

La crise sanitaire a par contre obligé Laurent Lefebvre à désormais tout gérer tout seul et ne plus solliciter l’aide d’étudiants comme il le faisait auparavant."Cela demande beaucoup de travail et d’énergie, mais j’aime mon métier et donc on va de l’avant!"Des idées et des projets pour développer le Petit Jardin d’Isabelle, Laurent Lefebvre n’en manquait pas."Je voulais développer un peu plus l’espace extérieur et les deux jardins dont nous disposons en installant des modules de jeux en bois. Mais il a fallu se faire une raison et faire preuve de preuve, et il faut d’abord un peu renflouer les caisses… Cet été, les enfants pourront s’amuser autour des petites maisons achetées l’année dernière, ou simplement avec un ballon; pour certains, c’est déjà super et ils s’éclatent dehors! Et pour les autres projets, on croise les doigts pour l’avenir et on espère que tout cela est désormais derrière nous…"