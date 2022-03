Ce mardi soir, la circulation a été interrompue sur la N56 entre le rond-point de la Chasse Royale de Chièvres et l’entrée de la base militaire de Brugelette. En cause: une reconstitution organisée par le Parquet, suite à un grave accident qui s’était produit le 28 novembre 2020 en fin de journée. Un véhicule avait percuté et s’était encastré dans l’arrière d’un camion-grue d’Infrabel qui roulait le long de la chaussée de Mons.Quatre personnes étaient présentes dans le véhicule et ont été grièvement blessées.La reconstitution doit permettre de faire la lumière sur les circonstances de l’accident.