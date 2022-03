Outre la grande salle de fêtes parfaitement équipée pour accueillir banquets, représentations théâtrales, concerts, la Maison de Village dispose également de plusieurs locaux mis à disposition des associations locales. C’est ainsi que la philharmonie aura à sa disposition plusieurs salles pour y organiser ses répétitions et les cours de son école de musique.

La bibliothèque, un peu à l’étroit avec ses 24000 ouvrages, peut bénéficier maintenant d’une magnifique salle de lecture.

Le club de billard quant à lui regagne son local au premier étage de l’ancienne maison communale.

Participation citoyenne

C’est avec une joie perceptible que le bourgmestre Ides Cauchie a coupé le traditionnel ruban inaugurant officiellement la maison de village baptisée "La Maison des Sots d’Ocq" suite à une consultation citoyenne .

"Cette maison de village est l’aboutissement de tout un cheminement qui a pris sa source dans l’esprit et le cœur des nombreuses Wodecquoises et nombreux Wodecquois qui participent à l’animation locale sous de multiples formes: publiques, culturelles, associatives et folkloriques. Depuis de nombreuses années, les forces vives du village d’Ocq réclamaient la création d’une grande salle.C’est au début des années 2010, grâce à l’opération de développement rural qu’est né le projet d’extension de la Maison de Village. L’acquisition en 2015 de la salle du "Prétexe" a permis l’élaboration et la réalisation de ce formidable outil."

Pour sa part François Otten a rappelé que ce projet a fait l’objet de démarches participatives inédites.

Ainsi, avant la première esquisse, les associations utilisatrices ont été consultées pour énumérer leurs besoins en termes d’espaces et d’équipements. Par la suite, de nombreux acteurs (la Fondation Rurale de Wallonie, le SPW, les architectes du bureau Face7, l’entreprise Tradeco, et bien entendu les services communaux) se sont succédé pour faire de ce projet une réussite."Cela a permis d’obtenir une salle parfaitement adaptée aux desiderata et besoins de ses utilisateurs."Après plusieurs décennies d’attente, les futurs utilisateurs ne cachent pas leur joie d’avoir un tel outil à leur disposition.

Le coût de ce chantier s’élève à 1889000 € dont 1121000 € de subsides accordés par la Région wallonne dans le cadre de la politique du Développement rural. À ce montant, il faut ajouter la sonorisation, le mobilier et les autres équipements rendant la salle totalement fonctionnelle.

Désormais avec cette maison de village, l’entité dispose d’un remarquable parc immobilier mis à la disposition des différentes associations et des citoyens.