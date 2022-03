La commune d'Estaimpuis prudente face à l’incertitude énergétique

Trop d’investissements? La dette double

S’il remarque une nette augmentation dans les dépenses de personnel (passant de 6,6 millions d’euros en 2020 à 7,5 millions d’euros en 2021, notamment en raison de l’engagement supplémentaire de 7 ETP), Écolo s’inquiète du bond enregistré par la dette à court terme."Elle passe de 910359 € en 2020 à 1927467 € en 2021", précise le conseiller de l’opposition José Lericque. En parallèle, les investissements augmentent crescendo et doublent d’une année à l’autre: 1,9 million en 2019, 3,8 millions en 2020 et 7,9 millions en 2021, notamment pour l’agrandissement du CEME et la construction des logements tremplins.Bernard Wattez met quant à lui en évidence l’état d’endettement de la commune."Sans compter les nouveaux emprunts contractés en 2022 pour un montant de 8,5 millions d’euros, le montant de la dette s’élève à 13438514,71 € et fait peser une épée de Damoclès de 1268€ sur la tête de chaque Estaimpuisien qui rembourse annuellement environ 150 € pour cette dette,relève le conseiller Pour Vous.Si on ajoute les derniers emprunts contractés, la dette par habitant va passer de 1278€ à 2070€… et je ne pense même pas aux futurs emprunts pour les projets non connus à l’heure actuelle.Et s’il le solde du fond de réserve ordinaire reste inchangé depuis 2019, il devient aussi inquiétant de voir que le fond de réserve extraordinaire fond comme neige au soleil; il est passé de 1485560,41 € à 529729,41 €… c’est hallucinant de constater cet appauvrissement!"

Attendre la MB2 pour la «douloureuse»

Quant au budget 2022, il s’annonce avec un boni à l’exercice propre de 48430,69 € suite à la première modification budgétaire. Une projection un peu biaisée aux yeux d’Écolo…"Il est étonnant que cette modification budgétaire ne prenne pas en compte une augmentation prévisible des dépenses d’énergie pour la commune, s’interroge Patrick Vantomme.Si elle ne peut être exactement évaluée, elle peut être estimée… Au moment où l’on recommande à tous les habitants de prévoir et de tenir compte de l’augmentation des coûts énergétiques dans le budget, pourquoi la commune ne le fait-elle pas?"

L’échevin des Finances, Quentin Huart, est bien conscient qu’il y aura une augmentation du coût de l’énergie, mais préfère attendre la modification budgétaire n° 2 pour chiffrer la "douloureuse". "Nous sommes encore trop dans l’incertitude et l’inconnue reste trop importante pour que nous puissions correctement, et en bon père de famille, nous projeter avec le souci d’utiliser au mieux les deniers publics,explique Quentin Huart.De plus, nous ne disposons pas encore de toutes les factures de régularisations pour les bâtiments communaux, et il est donc difficile d’évaluer la consommation énergétique. En fonction des consommations, des mesures accordées par le gouvernement pour réduire la facture énergétique, et en fonction d’un prix qui colle au mieux à la réalité… nous pourrons établir en perspective la deuxième modification budgétaire une stratégie afin de faire face à ce surcoût."

José Lericque appelle à la prudence."L’après Covid, la guerre en Ukraine et l’augmentation du coût des matériaux auront un impact considérable sur nos comptes communaux à venir", alerte-t-il.