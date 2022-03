EpiCURA-UMONS: de nouvelles collaborations

Soucieuse de renforcer son positionnement en termes de recherche et de formation dans l’intérêt des patients et de ses professionnels, l’institution ne cesse de développer ses activités en la matière, notamment en élargissant le spectre des maîtrises de stage et en accueillant de nombreux assistants et étudiants en provenance des différentes Facultés de médecine des Universités francophones, principalement ULB et UCL."Par ailleurs, ces dernières années, les études cliniques menées à EpiCURA se multiplient,ajoute le centre hospitalier. L’année 2020 marque une nette évolution avec pas moins de 26 études cliniques, dont 24 études cliniques académiques (non sponsorisées)!"

Un partenariat solide

En 2016, l’UMONS et EpiCURA ont signé un accord-cadre de collaboration définissant leur partenariat scientifique. Les deux institutions consolident cette collaboration année après année. Parmi les différents projets figurent une plateforme dédiée à la recherche dans le domaine médical et dans les disciplines liées à la vie hospitalière, le dépistage de patients COVID-19 dans le cadre de l’étude relative à l’anosmie des Professeurs Lechien et Saussez ou encore le soutien financier de thèses via des bourses cofinancées. C’est dans cette lignée, et avec un réel enthousiasme, qu’EpiCURA a accueilli en ses murs les chercheurs de l’UMONS lors de la première édition de networking scientifique entre les deux institutions.

Une centaine de participants

Chercheurs, médecins spécialistes, candidats médecins spécialistes et représentants des deux institutions, une centaine de personnes étaient présentes à ce tout premier rendez-vous collaboratif."Différents formats étaient proposés aux participants durant l’après-midi, dans l’objectif de faire connaître les travaux passés ou en cours et, surtout, de faire émerger de nouvelles pistes de collaboration entre chercheurs et cliniciens. Ceux-ci ont pu assister à une "bullet session" 1 et prendre part à une "session poster" 2 donnant lieu à des discussions enrichissantes. De nombreuses thématiques alliant recherche et santé ont pu être abordées, dans des domaines comme l’ORL, la pédiatrie, la médecine interne ou encore la radiothérapie."L’occasion de (re) découvrir un grand nombre de travaux qui, pour certains, ont fait l’objet de publications dans des revues scientifiques internationales de renom.