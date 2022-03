David Meerhout (Hoves) est un véritable "Legoman"

Ce samedi 2 avril, le Hovois David Meerhout participera au Brick Factor au Docks Bruxsel. À la clé de ce concours un peu particulier, un poste de Master Model Builder au sein du futur Lego Discovery Center qui ouvrira ses portes à Bruxelles cet été. Entendez par là, le job de rêve pour tout fan de LEGO. Un emploi taillé sur mesure pour ce passionné des célèbres briques en plastique."Je suis passionné de LEGO depuis que je suis gamin. Je crois que j’en ai toujours eu. Ça s’est perpétué avec l’arrivée de mon fils qui a aujourd’hui sept ans. Dans sa salle de jeux, nous avons créé une véritable ville en LEGO. Plus ou moins deux fois par an, on rase tout et on reconstruit quelque chose de nouveau. En fait, chez nous, il y a des LEGO dans toutes les pièces de la maison."Mais, au-delà du côté ludique, le père et le fils trouvent beaucoup plus dans ces jouets."Nous sommes plus dans l’optique que les LEGO sont un matériel génial pour créer. Quand nous achetons une boîte, nous construisons le modèle, mais il est vite démonté et les pièces servent à autre chose."On le voit David Meerhout dispose d’un atout pour le poste de Master Model Builder: sa passion des petites briques danoises. Mais il dispose d’autres cordes à son arc:"J’ai toujours eu un très bon contact avec les enfants, j’ai d’ailleurs été animateur et je suis resté un grand gamin comme on dit. Par ailleurs, je suis aussi artiste-peintre, la création me vient donc assez facilement. Personnellement, je ne me prépare pas pour le Brick Factor, car, si je connais en partie les thèmes qui nous seront demandés, je ne sais pas quelles briques j’aurai entre les mains pour réaliser mes créations. Je créerai en direct, en totale improvisation, en fonction des réactions du public et des autres concurrents."