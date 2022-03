Bagarres dans le centre d'Ath : en cas de récidive, les sanctions seront plus lourdes

Le bourgmestre rappelle les mesures prises voilà quelques semaines (fermeture d’un établissement, mesures d’éloignement pour trois personnes)."Les personnes intéressées sont prévenues qu’en cas de récidive, les sanctions seront nettement plus sévères, cela quel que soit le moment, en période de Ducasse ou lors de festivités. En plus, il y a des procédures judiciaires en cours. Et je rappelle aux distraits qu’il y a des caméras de surveillance sur la Grand-Place."

Le commissaire divisionnaire de police, Frédéric Pettiaux (chef de zone), souligne que le suivi des incidents est assuré par la police."Quand tel événement survient, aucune zone ne peut y faire face avec ses seuls moyens; des collaborations sont prévues. Ici, un appel plus large a été lancé en raison de certains messages circulant sur les réseaux sociaux."