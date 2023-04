L'amour n'excuse pas tout

Triste et en colère, il publie des photos montées de sa compagne dans des positions dites pornographiques. Il accompagne également ces images de textes injurieux envers la dame et son fils.

M. S. dit pourtant éprouver un amour inconditionnel envers cette personne. Pour le substitut du procureur, cet amour n'est pas une excuse pour justifier la douleur de l'accusé et l'humiliation que représentent ces photos qualifiées de « dégueulasses ».

Le procureur insiste également sur le fait que ces photos se soient retrouvées sur internet, ce qui, circonstance aggravante, implique une propagation plus rapide et plus étendue au sein de la société. La défense, quant à elle, décrira un accusé délaissé, sans revenus, au fond du gouffre et qui reconnaît avoir sali la mémoire de celle qu'il a aimée, précisant que son objectif était autodestructeur.

L'avocat de M. S. demande donc un suivi psychologique et une suspension probatoire vu l'absence d'antécédents avec les conditions que la présidente de la chambre jugera nécessaire. Jugement le 3 novembre.

L.Ge.