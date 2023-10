Véritable tradition ancestrale, la foire aux noix a fait son retour ce samedi au sein du village de Henri-Chapelle. Et pour cette 268 édition, le centre du village était bien rempli. "On est ravi de cette édition, explique Alain Charlier, pour le comité. Déjà au niveau de la météo, ce fut une très belle journée et cela joue inévitablement sur notre foire. De plus, les commerçants et les associations du village ont répondu présents. Certains sont là pour faire leur promotion et d’autres sont ici pour récolter des fonds pour différents projets. La foire est donc importante pour eux."

Au rayon nouveauté, il y en avait une en ouverture de la foire. "On a débuté ce samedi par le thé dansant qui était la grande nouveauté de cette année. Nous avons voulu mettre l’accent sur nos aînés cette année, car nous avions déjà beaucoup d’activités pour les enfants et les parents. On essaie d’avoir des activités pour toutes les générations. Nous avons donc eu la présence de Guy Glorian, qui est la star locale. C’était vraiment un super-moment pour lancer la journée. Ensuite, au niveau du public, il a été présent tout au long de la journée et tout s’est bien passé."

Comme de coutume, il y avait bon nombre d’animations. "On essaie de continuer de promouvoir notre fête avec un maximum d’activités gratuites. On a donc plusieurs concerts tout au long de la journée, des jeux en bois pour les enfants, des jeux électroniques,…"

Les exposants étaient aussi de la partie avec des stands divers et variés. Dont un, celui de l’école communale, où l’on pouvait dénicher les délicieux fruits à coque, stars de la foire. "Le nombre d’exposants est stable. On a eu cette année la présence d’un viticulteur d’Alsace et plus précisément de Epfig, commune qui est jumelée avec Welkenraedt. Il a fait le déplacement expressément pour notre foire et cela nous fait chaud au cœur."

Enfin, la foire n’est pas encore finie et se termine mardi. "Nous terminons toujours le mardi soir avec une pièce de théâtre. Et cette année, il s’agit de “Boeing Boeing”."