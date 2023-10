Henri-Chapelle: une petite nouveauté pour la 268e foire aux noix

Ce week-end, le village de Henri-Chapelle vivra pour la 268e fois au rythme de la foire aux noix. Il est évidemment aujourd’hui très peu question de fruits secs – l’école communale continue toutefois d’en vendre – mais plutôt de carrousels et de stands d’artisanat et de nourriture. Ils s’installeront sur la place et rue Nishaye dès 9h le samedi. "Je ne connais pas le nombre car c’est gratuit et il n’y a pas de place réservée. L’année dernière, la rue était vraiment complète et beaucoup de personnes nous ont dit qu’elles reviendraient donc on s’attend à avoir pas mal de monde. On a eu pas mal de coups de fil aussi pour tout ce qui est nourriture et foodtrucks. Il y a vraiment une recrudescence de la demande alors qu’il y a 5 ou 6 ans on avait peur que cela ne devienne plus que des concerts et un bar", se réjouit Vincent Vanderheyden, président du comité organisateur, pour la 2e et dernière année.