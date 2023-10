Lancement d’un budget participatif à Welkenraedt

À Welkenraedt, c’est une enveloppe de 5 000 € qui a, dans un premier temps, été dégagée pour initier la démarche. Une commission sera chargée de sélectionner et suivre les projets rentrés par des Welkenraedtois. Une année devra permettre de réaliser ces projets.

"Si vous avez une idée qui permet d’améliorer le cadre de vie communal que ce soit d’un point de vue environnemental, économique, culturel, du bien vivre ensemble au sens large etc. ; si un projet pour votre quartier vous tient à cœur et que vous voulez y prendre part de manière active, alors… mobilisez-vous !", lance la Commune qui attend les formulaires pour ce 15 octobre 2023 (disponibles au secrétariat communal ou sur le site de la commune via la rubrique Citoyenneté).

La charte est également consultable sur via ses deux canaux.