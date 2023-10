Batopin va installer 4 distributeurs de cash à l’ex-agence ING de Welkenraedt

Au vu de l’affiche qui figure désormais sur la façade, l’endroit convenait bel et bien.

Un point cash, qui plus est neutre et accessible à toutes les cartes de banque, devrait ainsi se substituer au dernier automate d’ING toujours présent en façade.

Difficile toutefois de donner un délai précis dans lequel les Welkenraedtois pourront en bénéficier. Au vu de la bonne configuration de l’endroit, cela ne devrait pas trop tarder estime l’élu qui sait par ailleurs que les banques et les gestionnaires de réseaux ont la pression du ministre Dermagne, ministre fédéral de l’Économie. "Il veut que les banques continuent à jouer leur rôle !"

Après la transformation de l’agence CBC, et le retrait des distributeurs en début d’année, ainsi que la fermeture de l’agence ING fin juin, deux banques (Belfius et bpost) restent toutefois ouvertes non loin, rue Lamberts.