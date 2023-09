Trop de nids-de-poule sur le parking du RFC Welkenraedt: une solution a été trouvée

Le parking est actuellement aménagé au moyen de produit de fraisat. Or, "l’usage intensif de ce parking provoque des dégradations du revêtement", estime la commune qui a listé les inconvénients: réfections éphémères, coût indéniable, appel de plus en plus régulier aux ouvriers, dégradations aux zones de manœuvre… Souhaitant proposer "un parking agréable" et une "meilleure praticabilité" tout en minimisant l’intervention des ouvriers communaux, la piste de l’asphaltage a été privilégiée. Le coût ? 31 708 € pour l’entrée du parking et les deux places PMR qui s’y trouvent, la voirie de distribution des places, l’accès à la voirie qui mène à la cafétéria et l’accès qui mène au quatrième terrain (comme annoncé par l’échevin, les places de parking resteront en l’état). L’aménagement sera semblable à celui du parking du centre sportif de Henri-Chapelle.

2. Appel aux intercommunales À l’initiative de la Commune de Courcelles, Welkenraedt a approuvé une motion relative à "la bonne gouvernance et aux principes essentiels de collaboration entre une intercommunale et ses communes associées". Le but est principalement d’obtenir davantage de temps pour analyser les documents (60 jours et non 30). C’est "pour réveiller un peu les intercommunales, car dès qu’il y a une assemblée générale on est pris de court. On souhaite plus de clarté et de marge de manœuvre", a ajouté le bourgmestre Jean-Luc Nix (LB).

3. Du vert au CPAS Le compte budgétaire 2022 du CPAS se clôture par un boni de 141 723 € à l’ordinaire et la comptabilité générale présente un boni de 423 503 €.

4. Conflit d’intérêts Les conseillers ont dû, en fin de séance, signer une déclaration sur l’honneur indiquant l’absence de conflit d’intérêts dans le dossier de rénovation du centre sportif de Henri-Chapelle, ce qui en a étonné plus d’un.

5. Environnement Comme dans les autres communes liées à l’intercommunale, Welkenraedt a accueilli favorablement les actions de sensibilisation d’Intradel: lutte contre la fast fashion et compostage à domicile.

6. Personnel Le statut administratif du personnel communal a été adapté. On y retrouve des modifications pour les congés de naissance (paternité à 20 jours, par exemple), la réintroduction de la possibilité de s’absenter trois fois un jour par an pour cause de maladie sans fournir de certificat ou encore l’âge de référence de la pension dans le cadre d’un arrêt-maladie de plus de 365 jours d’un agent communal nommé qui passe de 60 à 63 ans.