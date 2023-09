Trains qui démarrent portes ouvertes ou sans accompagnateur: des soucis rencontrés avec le nouveau système de la SNCB au dépôt de Welkenraedt

La nouvelle procédure Linda, mise en place depuis février, permet aux chefs de bord de donner le départ à partir de leur montre connectée. Selon les syndicats, ces deux dernières semaines, trois accompagnateurs du dépôt de Welkenraedt se sont vus retirer leur brevet, le train étant parti portes ouvertes ou avec l’agent sur le quai. La CGSP Cheminots LVHW (Liège, Verviers, Huy, Welkenraedt) et la CSC dénoncent une mise en danger du personnel et des voyageurs.

La SNCB a réagi, indiquant qu’un petit nombre d’incidents a effectivement été constaté mais qu’ils devaient être mis en relation avec les 40 000 départs quotidiens. "Depuis son déploiement, la procédure 'Linda' s’est correctement déroulée pour plus 10 millions de départs. Ces incidents ne remettent nullement en cause l’utilisation de la procédure de départ qui a des impacts positifs sur la sécurité", affirme la direction dans un courrier envoyé aux agents.

La sécurité étant essentielle pour la société de chemins de fer, chaque incident observé lors de la procédure de départ doit et va faire l’objet d’une analyse approfondie, assure la direction qui a décidé de mettre en place une taskforce axée sur le fonctionnement des montres connectées. "Il est primordial pour nous d’identifier les différentes causes de ces incidents pour pouvoir prendre les mesures adéquates et éviter que des situations similaires ne se reproduisent."

Par ailleurs, la SNCB a décidé de revoir les mesures correctives prises telles que les implications sur les brevets du personnel concerné.

Des mesures qui ne satisfont pas les syndicats qui regrettent "qu’aucune réelle mesure immédiate n’ait été prise afin de sécuriser la situation".

"On souhaite que l’utilisation de la montre soit suspendue le temps de l’enquête ou que la procédure départ puisse s’effectuer depuis l’intérieur du train, toutes portes fermées, pour plus de sécurité", conclut Anthony Signorino-Gelo, secrétaire permanent de régionale CGSP Cheminots LVHW.