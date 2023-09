Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau: Jean-Luc Nix ne souhaite pas rester président

"Je me représente comme candidat bourgmestre à Welkenraedt aux prochaines élections de 2024, mais je laisserai une autre personne occuper le poste à la zone de secours. C’est assez lourd, on est toujours entre le marteau et l’enclume, entre la zone et les bourgmestres, entre la zone et les syndicats…", confie-t-il. À l’issue des prochaines élections communales, les fédérations se "mettront autour de la table" pour discuter du prochain président de la zone de secours, une zone qui compte 19 communes. Ce mandat, faut-il le préciser, est non rémunéré (les autres bourgmestres qui composent le collège ou le conseil de zone ne touchent pas de jetons de présence).

Quant à la zone de police, actuellement présidée par le Hervien Marc Drouguet (une fonction également assumée ces dernières années par Pierre-Yves Jeholet et Thierry Wimmer), le bourgmestre de Welkenraedt ne ferme pas la porte. "On parle de 8 communes et non de 19, ce n’est pas la même chose."

Dotations 2024 et 2025 : Verviers fait encore un effort

Entre-temps (ce vendredi 15 septembre), Jean-Luc Nix devra convaincre le conseil de zone de secours de la clé de répartition pour les dotations communales de 2024 et 2025. Le 27 janvier dernier, les bourgmestres étaient arrivés à un consensus concernant les dotations 2023 (un statu quo) et 2024 (une réduction de 500 000 € au profit de la Ville de Verviers – qui a remis en question l’accord de février 2020 – répartie sur les communes de la zone au prorata du nombre d’habitants). La proposition de début d’année présentait également un possible accord pour 2025, mais les bourgmestres n’ont pas souhaité s’engager alors que les forces en présence pourraient être bouleversées le soir des élections communales. "Oui, mais le budget de la zone de secours se fixe en septembre ou en octobre (NDLR: il doit être approuvé pour le 1er novembre) . Et il faut effectivement un budget pour fonctionner en 2025. Les élections auront lieu en octobre 2024 et les nouvelles majorités ne seront en place qu’en décembre. C’est trop tard pour faire le budget (NDLR: même sous régime des douzièmes provisoires ?) . Dès lors, on resterait sur l’accord de 2024 pour 2025, c’est-à-dire 500 000 € de moins pour Verviers. Ce serait le même schéma, sans nouvelle décision. Verviers est d’accord et nous sommes aussi d’accord de rééquilibrer un peu les dotations", indique Jean-Luc Nix.

Dès 2025, les "nouveaux" bourgmestres devront donc plancher sur le dossier des dotations communales. "Les nouveaux représentants discuteront pour la suite, en espérant que la contribution de la Province soit la même. Et, pourquoi pas, qu’elle soit augmentée. On devrait d’ailleurs avoir une actualisation du coût pour 2025 car le ministre a fixé la dotation provinciale sur base du budget 2019. Or, les coûts ont considérablement augmenté vu les deux nouvelles casernes, l’indexation des salaires, l’explosion des prix de l’énergie… La Province devrait payer 60% du budget de la zone, alors que nous ne sommes qu’à 46%. On n’a pas de confirmation mais on attend que ce soit régularisé. La prise en charge à 100% par la Province ? Ça circule dans les couloirs, en effet, mais ici non plus nous n’avons aucune confirmation qu’in fine la Province prenne à sa charge 100% du budget des zones de secours." Ce qui éviterait bien des négociations pour les 19 prochains bourgmestres…