Welkenraedt: on lui vole son daim apprivoisé, il le retrouve découpé en morceaux dans une rivière

"Ils l’ont sorti et l’ont tué"

"J’avais un daim dans ma prairie, depuis 2016. Dans la nuit de dimanche à lundi, quelqu’un a forcé ma barrière, ils ont sorti mon daim et l’ont tué", nous raconte Joseph Smets.

Ce daim était apprivoisé, ce qui n’est pas une chose aisée, "il venait manger dans nos mains". "Je suis révolté. Il appartenait à mon fils aîné qui est lui aussi révolté, il adore les animaux. Tout le monde est triste. C’était un peu la coqueluche des voisins, aussi."

Le Capellois en est sûr, l’acte a été commis par l’Homme. Aucun doute. "Il a été découpé par des professionnels. Et les beaux morceaux sont partis. On a retrouvé la tête ainsi dans un ruisseau, à Montzen, plus bas que le cimetière (NDLR: le rau de l’Étang passe notamment en bas de Steenteveld) . Le reste était dans un sachet et il y avait quelques petits morceaux dans le ruisseau. C’est lamentable, il a été jeté comme ça. Un garçon l’a découvert et a mis les photos sur Facebook, c’est ainsi qu’on l’a repéré."

Le daim a été retrouvé en morceaux ©DR

Comme l’a indiqué Joseph Smets, les "beaux morceaux" manquaient. "Il a été découpé. Peut-être pour de la consommation personnelle, ou pour revendre à des restaurateurs. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’en parler: si on propose du chevreuil (c’est presque la même viande, impossible de voir la différence) dans un restaurant, il faut prévenir la police."

Une plainte a été déposée

Car Joseph Smets a évidemment porté plainte auprès de la police. "J’ai fait une déclaration ce jeudi matin. Ils ont pris note de tout. Mais ils m’ont dit qu’ils ne pourraient pas faire grand-chose, ce que je peux comprendre. Ils ont toutefois indiqué faire davantage de rondes durant les prochaines nuits. La police m’a dit qu’on avait déjà volé des animaux sur la zone du Pays de Herve (chiens, moutons, vaches…), mais jamais un daim ! Si c’est simple ? S’il est attaché, un daim peut se transporter dans un coffre sans problème."

Une surveillance accrue

Joseph Smets possède également deux femelles, qui "étaient dans une autre prairie plus loin". Le propriétaire a apposé des cadenas sur les barrières, et des caméras sont prévues. "On va vraiment les surveiller. Ce qui nous arrive, c’est honteux !" Comment conclure autrement ?