Voici le menu de la 14e balade gourmande de Welkenraedt

Cette année, ce dimanche 17 septembre (départs depuis le centre sportif de Henri-Chapelle, toutes les 20 minutes entre 10 et 13h par groupes de 50 participants), ces haltes seront le complexe sportif de Henri-Chapelle, la ferme Schoonbroodt, le cimetière américain, Vogelsang, l’école communale et à nouveau le complexe sportif. Là, les marcheurs dégusteront l’apéro (avec du wrap), de la panna cotta de chèvre, tomates confites et scampis marinés, un quatuor de boudins, un sorbet champagne, un couscous merguez, agneau et poulet et, enfin, une découverte entre Bordeaux et Madagascar. Le tout grâce à Chez Nono, Vike, les traiteurs Geurts et Elandéline, Clair’ment Bon et L’Emporté II.