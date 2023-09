Rentrée culturelle (3/10) : de quoi donner envie au public de revenir au centre culturel Welkenraedt !

Pour leur donner envie de déjà repasser la porte des Pyramides, c’est "une pièce qui fait un carton depuis plusieurs années déjà à Avignon" qui sera joué en ouverture, le 8 septembre: Faites l’amour avec un Belge, de Michaël Dufour. "C’est un couple avec un Belge et une Française, elle aime bien le cul et, lui, il aime bien la douceur etc. C’est assez bien écrit et c’est évidemment assez gaudriole. Mais on aime bien ouvrir la saison avec quelque chose d’assez léger pour faire venir un peu de monde, et surtout leur proposer pleins de choses qui sont plus singulières par la suite !" Un deuxième spectacle lance la saison, Les déménageurs, pour le jeune public… mais il est déjà complet !

L’humour sera encore bien présent le reste de l’année, avec entre autres, une soirée originale montée avec André François, ancien journaliste de la RTBF qui a réalisé des épisodes de Strip-Tease, en collaboration avec la Sonuma. "On va diffuser huit épisodes particulièrement cultes en présence d’André. Il sera possible d’échanger avec lui. C’est un peu l’objectif de tout ce que l’on propose en règle générale quand c’est cinéma, avant-première…"

Henri de Gerlache sera ainsi présent pour présenter son film Sœurs de combat. Le directeur présentera également sa propre création (en avant-première), réalisée autour du monde (Bénin, Les Antilles, Espagne, France...) pendant quatre ans sur le développement durable et le recyclage. La projection s’inscrira dans la semaine du développement durable. "Cinq jours d’animation, notamment pour le public scolaire. Les trois premiers jours pour les tout-petits avec le spectacle Nuisibles , et le jeudi, c’est l’ASBL Kreativa qui va venir travailler avec un public d’ado, de 17-18 ans. Et le vendredi il y a la fresque du climat, un atelier pour adultes !".

Autre grosse nouveauté pour le centre culturel: des concerts installés sur la scène ! "Les gens viennent vraiment sur la scène par l’entrée des artistes. On met des mange-debout et on sert des chopes pendant le spectacle ! C’est pour proposer des concerts avec une ambiance différente, un peu moins feutrée que ce que l’on peut proposer d’habitude avec des sièges." Une 1re soirée backstage live sera centrée sur du Blues, tandis que la 2e sera plus Jazz.

Il s’agit évidemment uniquement d’un avant-goût de ce qui attend les spectateurs pour la 1re partie de la saison, d’autres grands moments les attendent après janvier.