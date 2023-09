Trois pensionnés de la Commune de Welkenraedt mis à l’honneur

Le rassemblement a également permis de saluer la bienvenue aux nouvelles recrues et de remercier plusieurs personnes pour leur engagement depuis plusieurs décennies. Renaud Beckers, conseiller en environnement, en aménagement du territoire et urbanisme, Christophe Weykmans, ouvrier communal, Christine Linan-Mendez, assistante sociale et Laurence Renkens, professeur de formation musicale (spécialité guitare, formation vocale et chant d’ensemble), ont été mis en avant pour leurs 25 ans de carrière. Fatiha Mahrez, institutrice à l’école communale de Welkenraedt et Françoise Housen, professeur de formation musicale spécialité flûte et musique de chambre, ont également été félicitées pour leurs 35 ans de carrière.

Plusieurs nouveaux pensionnés ont aussi été célébrés. Trois d’entre eux, présents à la fête, ont été mis à l’honneur par l’échevin des Travaux Joseph Smits et l’échevine de l’Enseignement Laurence Xhonneux: André Decroupet, ouvrier communal du service espaces verts depuis 27 ans, Geneviève Vandenhove, institutrice à l’école communale de Henri-Chapelle pendant presque 40 ans, et Anne Horbach, professeur de formation vocale et de musique de chambre vocale à l’académie de musique depuis 30 ans.

Enfin, un hommage a été rendu à trois autres jeunes retraités, à savoir Salvatore Piazza Spatazza, ouvrier communal, Luc Juffern, employé du service "Population" et Gérard Hamers, professeur de musique de chambre et de formation instrumentale spécialité trompette.