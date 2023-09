Ferme à saumons du côté de Baelen: les élus welkenraedtois partagés sur la position à adopter

1. Suivi Cold Water Si la Commune de Welkenraedt a eu des réunions avec sa voisine de Baelen pour s’informer sur le projet de ferme à saumons (de la société Cold Water), elle n’est pas amenée à se positionner. Le conseiller Luc Hardy (Écolo) souhaitait que le conseil adopte une motion de soutien à l’avis de refus émis par le Collège communal de Baelen. "L’eau, comme l’air, ne s’arrête pas aux frontières des communes. Nous sommes géographiquement concernés", a-t-il débuté, ce jeudi soir, avant de demander ce vote sur la forme, et cela en vue d’influencer la décision attendue de la ministre wallonne (quant au recours). "Je salue le travail fait par le conseil de Baelen, c’est un dossier hautement compliqué, sur le fond on se rejoint. […] Mais si chaque fois qu’il y a un dossier chaud dans une commune voisine – qui peut avoir une influence sur la commune – on vote une motion, on risque d’être noyé à la fin et qu’elles n’aient plus aucun sens", a estimé le mayeur, Jean-Luc Nix. Natacha Mossoux a quant à elle rebondi pour le groupe Ensemble en demandant si le groupe Écolo, à l’initiative de la motion, avait des contacts avec sa propre ministre… Luc Hardy a concédé qu’il n’en avait pas en personne mais que la bourgmestre d’Eupen, Claudia Niessen, n’aurait probablement pas manqué de le faire. Isabelle Stommen (PLUS) a pour sa part regretté que cette proposition ne soit pas intervenue plus en amont, "on aurait alors parlé du fond". Tous les conseillers d’opposition présents (Ensemble, Écolo et Objectifs Citoyens) ont voté pour, avec l’appui des votes de la majorité de Laurence Xhonneux et de Martin Petit. Albert Delhez (PLUS) s’est lui abstenu, et les sept membres restant ont voté contre.