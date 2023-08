97 000 € pour aménager un parc dans le centre du village

Le 7 juillet dernier, Welkenraedt apprenait qu’elle bénéficierait d’un subside wallon de 97 362,32 € pour concrétiser son projet de parc à Henri-Chapelle, dans la prairie à l’arrière du nouveau gymnase de l’école primaire. "C’est effectivement une bonne nouvelle qui était attendue. Au total, on l’avait budgété à un montant d’environ 200 000 euros ! Le subside final qui est revenu, c’est 97 000 euros, donc c’est quand même très bien", se réjouit l’échevin de l’Environnement, Renaud Kalbusch (LB). Le projet, qui était déjà bien pensé et même maquettisé par les citoyens du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) l’année dernière (avec différentes zones: pelouse, arboretum, nichoirs et hôtels à insectes, espaces didactiques, amphithéâtre...), va ainsi pouvoir avancer. "On avait une ébauche de projet déjà assez aboutie, il y a eu une présentation de la maquette du parc avec les dénivelés qui a été faite lors de la Foire aux noix, mais dans le cadre de l’appel à projets, on doit être accompagné par une équipe d’experts de la Région pour valider tout ce qui va être fait. On ne pouvait pas entamer les travaux et les mettre devant le fait accompli !", indique l’élu, qui ajoute, "Comme on avait déjà un avant-projet relativement abouti, on a bon espoir que notre projet puisse être validé plus rapidement !"