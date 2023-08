À défaut de chance avec le temps, les membres de la société de tir Saint-Jean de Welkenraedt conservent le moral. Ainsi, "en 30 ans d’organisation de barbecue, c’est la 1re fois que nous devons supprimer l’événement, vu la météo automnale", nous indique leur secrétaire, Michel Corman.

Mais "ça ne nous empêche pas de voir les choses avec humour", ajoute-t-il, en commentaire de la photo ci-dessus, où on peut lire que le barbecue prévu normalement ce samedi 5 août est annulé "pour cause de canicule".

Le sens disonais de l’anticipation !

L’autorité communale disonaise s’est-elle inspirée du dicton selon lequel "gouverner c’est prévoir" ? Depuis ce jeudi, tout le centre de Dison est hérissé de panneaux d’interdiction de s’arrêter et de stationner entre le… 18 et le 21 août. Pour une manifestation limitée au dimanche 20: comprenne qui pourra ! Déjà, certains automobilistes se conforment au signal d’interdiction sans en vérifier la date d’application ! Et, d’ici là, la pluie abondante pourrait effacer certaines des inscriptions ! D’un autre côté, puisque la signalisation est en place, pourquoi ne pas la laisser, après le 21 août, pour la future… foire aux macarons de la mi-octobre ? Gouverner, n’est-ce pas prévoir ?