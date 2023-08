Le chantier de la Mitoyenne, à Welkenraedt, débuterait en 2025… Et la traversée de Julémont, à Herve, est toujours bloqué à 2023

"Nous avons eu quelques réunions par rapport aux aménagements futurs des différents carrefours, mais je ne sais pas exactement où en est le dossier. On parle de 2024, normalement… Ce sera un grand chantier mais pas aussi important que la première partie car nous n’aurons pas l’égouttage. Ce seront plutôt des aménagements avec un raclage/pose, pas des travaux en profondeur. Cependant, il y aura des modifications avec l’incorporation de la piste cyclable (de l’autre côté de la voirie par rapport à la première partie)", déclare Jean-Luc Nix, bourgmestre de Welkenraedt.

Au SPW, on est plus prudent sur le timing. "Il faut savoir de quoi on parle, si c’est de l’adjudication ou du début des travaux. Et on serait sur 2024 (adjudication) et 2025 (travaux), précise Philippe Elsen, directeur pour le SPW de Verviers. Nous travaillons toujours sur les plans. On a bien avancé mais ils ne sont pas définitifs et nous poursuivons les discussions avec les deux Communes."

La particularité est, en effet, que la Mitoyenne représente la frontière entre Welkenraedt et Lontzen, sur deux communes et sur deux régions (la région wallonne et la communauté germanophone). "Cela a un impact sur la procédure, sur l’administratif car cela doit passer par les deux fonctionnaires délégués. Cela ne simplifie pas les choses mais ce n’est pas un frein énorme et ça se passe très bien entre les deux Communes. Ceci dit, on est toujours dans les options à étudier. Il y a des particularités comme le fait de passer à côté d’un chemin de fer, d’avoir la piste cyclable, un accès juste derrière la gare… Tout est toujours sujet à discussion mais on s’approche de la version finale afin d’introduire le permis dans les prochains mois. On a déjà un avant-projet pour la piste, il faut toujours trouver cet équilibre entre la piste cyclable et les places de stationnement. Et plusieurs artères de Lontzen viennent se greffer sur cet axe drainant, il faut donc s’assurer d’une adéquation avec la conception à long terme de la mobilité à Lontzen", poursuit Philippe Elsen.

2. La traversée de Julémont débutera cette année En revanche, le dossier de la traversée de Julémont, à Herve, est bien plus avancé. Le chantier reste à l’agenda de 2023, comme annoncé en janvier, alors qu’on en parle depuis plusieurs années. "On nous dit que c’est imminent depuis deux ans… Mais il y a trois Communes concernées (NDLR: Herve, Dalhem et Blegny) et des décisions doivent être prises dans toutes les Communes, ce qui ne facilite pas les choses", sait Bernard Allelyn, échevin hervien de l’Aménagement du territoire.

Philippe Elsen a une bonne nouvelle. "On vient encore d’avoir, récemment, des échanges avec l’AIDE et la Commune: les travaux préalables pour les impétrants vont commencer. On va débuter les travaux", déclare-t-il, sans donner une date précise (le chef de projet est en vacances… tout comme Philippe Elsen qui fait preuve de sa disponibilité).

"Ce sont des travaux du SPW, on est tenu au courant et on donne notre avis mais le SPW est l’auteur de projet, rappelle Marc Drouguet, bourgmestre de Herve . Les impétrants et les équipements vont entamer la préparation pour commencer le plus rapidement possible. Mais on nous dit que les travaux de voirie à proprement parler seraient, eux, pour le début de l’année prochaine. Nous, on est demandeur pour que ça commence le plus vite possible, car il y en a pour une bonne année de chantier (en sachant qu’on dépend toujours des impétrants et de la météo)."

Que ce soit à Welkenraedt ou à Herve, ces deux chantiers impacteront considérablement le quotidien des riverains et usagers de ces axes prioritaires.