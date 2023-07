Une Plombimontoise à la tête de la crèche de Welkenraedt

Le Pouvoir organisateur de la Commune de Welkenraedt a dès lors entamé un appel aux candidatures et organisé des examens. "Christiane a été un vrai capitaine durant toutes ces années. Elle a guidé le navire avec beaucoup de talent et réussi le challenge de l’agrandissement de la structure. Car grandir, ce n’est pas qu’y mettre des pierres. Elle a réussi à fédérer tout le navire afin d’accueillir les petits moussaillons dans des conditions pédagogiques optimales", souligne la Commune de Welkenraedt par voie de communiqué.

Au terme de la procédure, le Collège communal a désigné une Plombimontoise pour succéder à Christiane Geron. Aurélie Roorda, 31 ans et maman de deux petites filles, réside à Montzen. Elle est infirmière spécialisée en pédiatrie et en néonatalogie. "Je suis convaincue que Mme Roorda préservera, tout en y mettant son grain de sel, les acquis établis par la directrice actuelle. Elle qui a réussi à faire de notre crèche communale une référence dans le milieu d’accueil de la petite enfance, reconnue par l’ONE", précise Laurence Xhonneux, échevine de la petite enfance. Elle accompagnera l’actuelle directrice pendant plusieurs mois et suivra, dès septembre, une formation en "direction de milieu d’accueil de la petite enfance".