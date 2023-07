Un comité invariablement opposé au projet de lotissement dans le quartier de la Bruyère à Welkenraedt

Depuis désormais sept ans, les douze hectares compris entre les rues Grande Bruyère et du Hangar sont au cœur d’un projet de 200 à 220 logements. La Commune de Welkenraedt a déjà rendu un avis négatif pour le dossier voiries à l’été 2022 (le 30 juin). En novembre, une nouvelle enquête publique s’ouvrait. Et rebelote du 5 juin au 5 juillet 2023. "Il s’agit bien du volet relatif au tracé de voiries pour lequel, en date du 30 juin 2022, les membres du conseil communal avaient rejeté à l’unanimité la demande, exposent Luc Hardy (conseiller communal) et Marc Gilbert, représentants du comité de quartier, par voie de communiqué . Pour éviter un nouveau refus au conseil communal, le collège a cette fois directement, début 2023 (lors de la seconde enquête, NDLR) , donné un avis défavorable à la deuxième version du projet. Dès lors, au moins deux réunions ont été organisées par la Commune avec le promoteur afin, cette fois, de rencontrer les attentes du collège communal."

La crainte, pour le comité, c’est une décision favorable qui serait prise lors d’une prochaine séance du conseil communal, à l’issue de cette troisième version du projet, "presque de l’acharnement".

Le comité reconnaît cependant des avancées, de "réelles améliorations". Il pointe notamment une sécurité accrue et améliorée "dans les carrefours en sortie du futur quartier et sur les voiries secondaires", des "modifications du relief" moindres afin de "mieux respecter les niveaux et diminuer l’impact visuel de certaines parties" ainsi que des "ajouts techniques". Toutefois, d’autres "éléments fondamentaux" restent problématiques, toujours pour le comité de quartier, qui cite: une place trop importante réservée à la voiture ( "au détriment de la mobilité douce"), des maisons de "plus en plus petites sur des parcelles de plus en plus petites (comme c’est déjà le cas pour la rue des Épis)", l’absence d’une analyse sur l’accroissement de la circulation, ainsi que l’absence "d’espaces de rencontre et de convivialité couverts". "Il s’agit d’une conception dépassée de l’urbanisme et donc du tracé de voirie", précise le comité, qui rappelle que "le périmètre à urbaniser se situe sur une ancienne zone d’extraction et d’activités minières" avec des "conséquences connues".

Le comité, qui reprend également la position défavorable de la CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité), "ne comprendrait pas que les conseillers communaux prennent une décision favorable" lorsque ce point sera soumis au vote. "Pourquoi s’entêter à présenter un projet qui ne correspond pas à l’édification d’un quartier de qualité, convivial et en relation avec les riverains de la Bruyère ? Pourquoi un débat ouvert n’est-il pas possible pour tenter de présenter un projet dynamique, respectueux de l’ensemble des enjeux ?", s’interrogent encore Luc Hardy et Marc Gilbert.