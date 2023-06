Le jardin collectif du Petit Bois à Welkenraedt a 10 ans: "Une fierté!"

L’échevine se réjouit de voir que malgré les hauts et les bas, ce projet s’inscrit dans la durée. On sait combien des projets de ce type peuvent parfois s’enliser… "Il y a des gens qui sont là depuis le début, mais il y a aussi des nouveaux. Il y a une vraie mixité sociale, c’était vraiment un des buts à l’origine qui a été atteint. On est très fiers, c’est vraiment un groupe assez soudé, qui a traversé toutes les difficultés, le Covid, les terrains détrempés par les pluies,… Et en plus, l’endroit est vraiment très joli et il reste accessible au public !" Une petite liste d’attente existe même, la Commune de Welkenraedt a ainsi déjà recherché, et trouvé, un autre terrain, plus petit. Elle se tâte encore: "On ne sait pas très bien quelle est l’étendue de la demande", mais ce qui est sûr c’est que, "si on en recommence un, on devrait repartir des formations etc."

Les amateurs, et les autres, sont d’ailleurs invités à faire un tour du jardin ce samedi entre 11 et 16 heures. Animations et petite restauration seront proposées pour passer un moment festif, ainsi qu’un atelier de construction de nichoirs à destination des enfants.

Infos: Les Compagnons du Jardin du Petit Bois sur Facebook ou 087 32 41 50