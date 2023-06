Comment “j’ai passé 5 jours avec le meurtrier en cavale” Adrien Rompen… reconnu via les articles de L’Avenir

Son récit n’a, à ce stade, pas pu être confirmé par le parquet. Le procureur du roi n’a “reçu aucune information des autorités espagnoles sur la manière dont Monsieur Rompen a été interpellé, ni sur son périple en Espagne”, si bien qu’il ne peut “ni confirmer, ni infirmer” ces informations. Cependant, nous avons contacté la force de police autonome de Catalogne (les Mossos d’Esquadra) qui nous a confirmé s’être rendue sur place sur base d’une dénonciation téléphonique.

Nous vous livrons ci-dessous la quintessence de ce récit.

”Ça fait quelque temps que je suis en vacances en Espagne avec un ami : on commence par Barcelone, tout se passe bien […] . Après quelque temps dans les villes, on se dit qu’on va se reposer à Montblanc, un petit village d’Espagne, à l’arrivée déjà on avait un feeling bizarre.”

Adrien Rompen, “Victor”, était à Tarragone

”On passe le week-end à Tarragone et, là, on rencontre un Belge sur la plage. Mec un peu bizarre mais il n’a pas l’air dangereux, il s’appelle Victor, a envie de se faire tatouer. J’ai mon matos donc je suis OK pour le tatouer gratuitement. Il décide de nous suivre à Montblanc, et détail qui nous interpelle, il insiste pour qu’on lui prenne son billet de train parce qu’il n’a que de l’espèce. Arrivé à Montblanc, il va installer sa tente et commence à nous proposer plein d’activités. On est un peu gêné parce que le programme c’était juste le tatouer. […] On se dit que ce serait stylé sur le haut de la montagne. 1 h 30 de marche plus tard, on arrive tout en haut et je commence le tatouage et c’est à ce moment-là qu’il commence un peu plus à nous parler de sa vie. Le type a deux enfants, avec qui il ne s’entend pas. Il dit que ce sont des enfants rois. Il ne donne pas beaucoup de détails. On apprendra qu’il a fait de la prison, mais on ne sait ni pourquoi ni combien de temps. Ça me trottait dans la tête et on commençait à se faire des films. Je lui ai demandé quelques jours après pourquoi il avait fait de la prison, sa réponse a été : “J’ai pris trop de coke et j’ai déconné”. Puis un blanc gênant. Détail très important qu’on remarque, il n’a jamais abordé le sujet de la mère de ses enfants. Il parlait de ses ex après elle, que ses enfants “lui crachaient dessus” mais son ex-femme rien du tout.”

Place aux doutes

”Mon ami me sort dans le plus grand des calmes “je crois que j’ai compris”, […] il me dit c’est sûr il a frappé sa femme. […] Son hypothèse tient la route, ça ne pouvait être que ça et j’ai commencé à y croire aussi et là on se dit on espère qu’on a tort. Je commence à me sentir de plus en plus mal en sa présence, donc j’esquive pendant deux jours nos rendez-vous et mon ami, lui, continue de le voir comme il n’ose pas être méchant avec lui. J’accepte finalement de passer la soirée avec lui, on a prévu de retourner sur le haut de la montagne, dans un monastère, de nuit. Dès le début je ne me sentais pas bien, j’ai voulu annuler mais c’était trop tard. Le mec ramène 5 l de sangria, et 3 l de vin blanc, […] pourquoi pas, […]. J’essaye de me détendre et de profiter de l’instant. Une fois la nuit tombée l’ambiance n’était plus la même. Victor nous laisse tout seul et s’isole un peu, il éteint sa lumière donc on n’arrive plus à situer : grosse angoisse, […] je veux immédiatement partir, […] on décide de s’en aller. […] On finit par rentrer chez nous et on lui dit que le lendemain on aimerait être seul.”

Des recherches

”Seul, on a commencé à discuter de cette situation qui nous semblait de plus en plus anormale, on a commencé à regarder les petits détails bizarres dans ces histoires. […] Vers 14 h, il se pointe chez nous, il devait déposer le vélo qu’il nous avait emprunté, mais au final il s’est posé comme s’il était chez lui et a tapé la discussion pendant bien 30 minutes. On était tellement désemparé qu’on n’a rien dit. […] Une fois parti, on se dit qu’il faut absolument lui dire qu’on veut plus le voir, mais il insiste pour nous voir le lendemain à 14 h. On n’avait aucun moyen de le joindre, il n’avait pas Internet et n’a jamais donné son numéro de téléphone, ça aussi c’était bizarre. Il nous a parlé de lettres qu’il souhaitait poster, comment on n’a pas compris plus tôt ? Le matin mon ami me dit mais qu’il ne s’appelle pas Victor. Je tombe de 15 étages et lui aussi parce qu’il ne réalisait pas la dinguerie que c’était, finalement Victor s’appelle Adrien. Comment il s’est trahi ? En racontant une histoire la veille, il s’est appelé Adrien. […] Quand je l’ai appris mon visage s’est décomposé. Mon ami prend mon téléphone […] et écrit les mots-clefs suivant : “Adrien recherché belge”. Je vois le visage de mon ami se décomposer, je me dis non ce n’est pas possible et il était tombé sur ça (NDLR : notre article sur www.lavenir.net) .

Le duo a trouvé notre article.

Choc total, je n’arrivais pas à y croire. Tous nos doutes se confirment, c’était encore pire que ce qu’on s’était imaginé. On lit les articles, on se dit que ça ne peut pas être lui, on regarde toutes les photos qu’on a de lui, toutes celles qu’on voit dans la presse : c’était le même homme, alors on a réfléchi à comment on pouvait le coincer sans risquer nos vies.”

Ils contactent la police

”Appel à la police, on leur explique tout on leur dit de venir le plus rapidement possible parce qu’on était censé le rejoindre à 14 h, pendant 1h on reste au téléphone avec eux. 13 h 30, […] pile au moment où la voiture de police arrive Adrien se pointe tout serein. Je pense qu’il ne se doutait pas que c’était pour lui. […] on a eu de la chance, la police l’a arrêté facilement. J’avais l’estomac en vrac de stress, quand il était dans la voiture, il nous a vus donc le mec sait maintenant qu’on l’a dénoncé… Mais aucune peine, il mérite de rester enfermer toute sa vie, et j’espère qu’il ne ressortira pas. On a des recherches depuis, on a essayé de recoller les morceaux et tout semblait tellement clair avec du recul.

Ce matin c’est avec soulagement qu’on a lu ça (NDLR : notre article sur www.lavenir.net) . Il va regagner sa prison en Belgique et on a fait une bonne action parce que la famille de la victime était vraiment inquiète à l’idée qu’il se soit échappé. Mais c’étaient les montagnes russes dans ma tête, […] je suis choquée. […] Donc méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas, on le dira jamais assez dans ce monde il y a des fous partout. Ma prochaine mission, dénoncer Xavier Dupont de Ligonnès. Avec mon karma négatif, il y a moyen que je le croise…”