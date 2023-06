Cet été, les associations défileront à nouveau derrière le bar éphémère sur la place des Combattants à Welkenraedt

Dès ce jeudi 29 juin 2023, différentes associations locales prendront les commandes à tour de rôle du bar éphémère de la place des Combattants, à Welkenraedt. Si l’initiative avait été lancée par la Commune en 2020, en pleine période de crise sanitaire, pour leur permettre de se refaire une santé financière, aujourd’hui ce sont les associations qui viennent vers elle pour que l’événement perdure. "Le but, c’est d’aider les associations et que cela crée un peu d’animation au cœur du village. Et cela vient compléter l’offre horeca. Évidemment, j’avais fait le tour des établissements horeca à l’époque, et je repose régulièrement la question de savoir si cela ne les dérange pas puisque cela leur fait un peu concurrence. Ils disent que non à partir du moment où les utilisateurs du bar respectent un tarif minimum. Il y a de la place à Welkenraedt", se réjouit le 1er échevin Eddy Demonceau, qui souligne toutefois : "La seule chose, c’est qu’il ne faut pas faire trop de bruit et que cela ne parte pas en soirée !" Le bar ferme ainsi à maximum 22h le jeudi, à minuit le vendredi et le samedi, et 20h le dimanche. On retrouvera ainsi dans l’ordre: le mini-foot ZEED (du 29/6 au 02/7), l’école communale de Welkenraedt (du 6 au 09/7), le Comité de carnaval (du 13 au 16/7), le KGKF de Herbesthal (du 21 au 23/7), le R.F.C.W (du 27 au 30/7), la Jeunesse de Welkenraedt (du 3 au 06/8), Les Croulants (du 10 au 13/8), les patros filles et garçons de Welkenraedt (du 17 au 20/8) et le Royal syndicat d’initiative (du 24 au 27/8).