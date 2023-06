Ainsi, un citoyen nous a fait part de son étonnement, de son mécontentement, face à l’état "lamentable" des abords du parking SNCB de Welkenraedt ce dimanche matin. "Nous devons constater une accumulation de déchets, visiblement certains y font la fête et abandonnent leurs poubelles. Et ce n’est pas la première fois", nous indique-t-il.

Ce lundi, le bourgmestre Jean-Luc Nix (LB) n’avait "absolument pas connaissance de ça". Mais il a pris le courriel de notre lecteur au sérieux. "On va donner un coup de fil pour que les services aillent jeter un coup d’œil. C’est une zone qui appartient à la SNCB mais nous louons une partie près du square Albert, afin de permettre d’accéder plus facilement aux commerces de la rue Lamberts. Et si cela se trouve sur la partie que nous louons, c’est à nous de l’entretenir."

Jean-Luc Nix ignore la fréquence des faits, mais la Commune de Welkenraedt y sera attentive. Elle dispose d’ailleurs de 40 caméras de surveillance (notamment sur la place des Combattants) dont une mobile. "Il n’y a pas de caméra sur ce parking, à cet endroit. Il faudrait au préalable un accord de la SNCB pour y placer notre caméra mobile… Si nous allons entreprendre les démarches ? Ce n’est pas exclu…" Les auteurs de ces dépôts sauvages sont prévenus.