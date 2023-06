Batopin pense installer quatre distributeurs de billets à Welkenraedt

2. Stop béton Dans le but de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, la Wallonie se dote d’un Schéma de développement territorial (SDT). Et cela via un nouveau concept de "centralité", zones où devra se centraliser l’habitat à l’avenir. Le conseil communal a voté contre ce dernier, à la demande du ollège. "Nous avions 60 jours pour donner un avis sur ce dossier… On a eu une visioconférence avec la fonctionnaire déléguée de la Région et presque toutes les Communes sont du même avis: que le temps pour étudier le dossier ne nous était pas donné, et qu’il manquait beaucoup d’explications et de cohérence. Henri-Chapelle n’est par exemple même pas repris comme une centralité !", a déploré l’échevin de l’Aménagement du territoire, Joseph Smits (LB). "La fonctionnaire déléguée devra tenir compte de ce schéma territorial même si le CoDT reste au dessus. Mais il faudra de plus en plus argumenter, le pourquoi et le comment des projets."

3. Achat d’une tente berbèreUn subside de 7 500 €, prévu au budget, va être libéré à destination de l’ASBL Chapitowel (déjà propriétaire du chapiteau) pour qu’elle puisse acquérir une tente berbère, qui est actuellement louée afin d’organiser le bar éphémère.

4. En vrac Welkenraedt va dorénavant, à partir de 2024, passer par un marché conjoint pour son approvisionnement en électricité renouvelable et en gaz naturel. Elle espère ainsi économiser de l’argent, comme cela a été le cas en 2022 à hauteur de 120 000€, rien que pour l’électricité. Le règlement du 1er budget participatif a été adopté: les projets devront être rentrés pour le 15 octobre 2023. Finalement, l’intervention communale pour le CPAS diminue de 120 000 € grâce à l’incorporation au budget du boni de l’année passée.