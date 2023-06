La maison Croix-Rouge de Welkenraedt-Aubel ferme ses portes fin août

La maison Croix-Rouge de Welkenraedt-Aubel ne déménagera finalement pas au sein du pôle Saint-Léonard avec le CPAS, l’ONE et l’ALE. "Actuellement, c’est un bâtiment communal qui est mis à disposition (NDLR: dans la rue de l’École), la Croix-Rouge ne paie que les charges. Tandis qu’ici, il était question de payer des locations, ce qui n’entrait pas dans les moyens de la Croix-Rouge locale vu le peu d’activité qu’il y a. Et elles n’ont pas lieu tous les jours, cela ne sert à rien de monopoliser un bâtiment !", indique Nancy Ferroni, la porte-parole de la Croix-Rouge. Cette décision fait également suite aux inondations de juillet 2021 et à la réorganisation de la Croix-Rouge: de nouvelles maisons ont été ouvertes à Trooz et Pepinster, ainsi qu’une antenne verviétoise à Ensival.