Le Welkenraedtois Adrien Rompen n’a pas réintégré sa prison de Marche-en-Famenne

Adrien Rompen a été condamné en novembre 2017 à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, la Theutoise Charlène Grosdent (32 ans). La victime, qui venait d’apprendre la liaison extraconjugale de son époux, avait été étranglée à la suite d’une violente dispute survenue le 8 avril 2015. Elle avait chuté dans les escaliers du domicile (rue de la Croix) et son mari l’avait encore frappée par après, avant d’appeler les secours. Charlène Grosdent était décédée trois jours plus tard à la clinique d’Aix-la-Chapelle. Ancien pompier volontaire, le Welkenraedtois était passé aux aveux en juin 2015 et son arrestation s’était déroulée le 23 juin 2015.