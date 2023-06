Patrick Alen présente la nouvelle saison du centre culturel de Welkenraedt

Plutôt bien, je suis ravi d’être en place. Il a fallu, évidemment, quelques mois pour recréer une nouvelle ADN CCW, car cela ne se fait pas du jour au lendemain. La confiance a assez vite été mutuelle, que ce soit moi vis-à-vis du personnel ou l’inverse. Puis nous sommes assez vite rentrés dans le vif du sujet avec la programmation qui n’était pas clôturée pour 2022-2023. Ça a été un challenge de trouver des spectacles pour faire revenir le grand public, et ne pas avoir peur de programmer des actions plus populaires sans le côté péjoratif. On peut dire que cela a fonctionné, on a eu un véritable regain dans la fréquentation dès le début de la saison en septembre 2022, avec le spectacle de Renaud Rutten et d’Arnaud Tsamere. La fréquentation n’a fait que grimper, le public semblait satisfait de ce qu’on proposait, une saison assez éclectique entre du populaire et des spectacles internationaux comme Edmond, un des plus beaux spectacles de ces 10 dernières années. Bref, on a eu beaucoup de travail pour une saison qui fut positive, variée et satisfaisante, tout en devant faire face à la pénurie de régisseur, un véritable problème pour l’ensemble du secteur et qui oblige nos gens à beaucoup travailler.

Vous voici déjà avec votre seconde saison, de septembre 2023 à juin 2024…

On a essayé de proposer une saison du même acabit, sans être dans le grand risque. Je suis arrivé avec un carnet d’adresses un peu plus lié à l’humour, ce qu’on retrouvera. Mais aussi des nouveautés comme le backstage live. Le concept, c’est d’arriver par le garage (qu’on va aménager, ce sera sympa) et assister à des concerts en version debout, pour 200 à 220 personnes. On aura Sébastien Hogge et Fred & The Healers, et plus tard Steppe (autour du jazz) ainsi que Eagles Road, un condensé du meilleur hard rock des années 80.

On ouvrira aussi notre saison avec Michaël Dufour (Faites l’amour avec un Belge), qui a connu un succès incroyable à Avignon. Nous aurons une soirée surréaliste avec Strip Tease d’André François, la Comédie de Bruxelles pour Le dîner de cons et Ladies night, des conférences, une création exclusive de Laurent Piron… Et alors la "semaine du développement durable" (avec des conférences sur le climat, sur l’énergie) et la semaine "Espaces des goûts et des saveurs", qui nous permettra d’avoir le spectacle d’Éric Boshman mais aussi Olivier Massart, un cuisinier incroyable qui est président des jeunes restaurateurs européens. Il parlera du non-déchet, fera des démos… ça ira au-delà du goût et des saveurs.

Nous clôturerons la saison avec Les Voisins, avec Pierre Theunis, Betty La Ferrara, Didier Boclinville…

La programmation jeune public est particulièrement dense.

C’est une volonté. Welkenraedt recèle d’une densité de jeunes particulièrement importante avec l’athénée, l’institut, les écoles primaires, etc. Ça fait des milliers d’élèves qui déambulent dans Welkenraedt. Et ça fait partie de notre ADN de proposer beaucoup de spectacles et du cinéma. Nous aurons notamment Les Déménageurs, une fable écologique magnifique et poétique (Nuisibles), un vrai spectacle d’André Borbé (Grand ciel), une boum avec des marionnettes, Much to Much (un spectacle audacieux qui tourne autour de l’absurde, c’est barré et génial), Mini-Ver, Lagneau, une fête de la musique pour les enfants (on en saura plus en septembre ou en octobre)…

Sans oublier les expositions…

Nous en aurons des belles, avec Michaël Fonder (dans la semaine du développement durable) qui est parti au Groenland, Éric Philippe (un Liégeois complètement fou qui fait de l’aérographie et a fait des illustrations géniales pour des groupes anglais, allemands, etc.) ou Gérald Faway (qui est venu ce jeudi soir peindre une de nos colonnes).

Déjà des rêves pour la saison 2024-2025 ?

On y va pas à pas, sans grand fantasme. Il faut analyser année après année mais pourquoi pas entrevoir un grand concert sur le parking. Un truc certain, c’est qu’on aura une semaine dédiée aux arts de la scène et aux pratiques culturelles communes, qui seront la nouvelle figure de proue de notre centre. Cela rassemblera un peu tout ce qu’on fait ici. Mais tout reste à construire.

Comme pour le nouveau contrat programme, qui balisera les cinq prochaines années ?

On y travaille déjà. On a une obligation légale et décrétale de faire un appel au public pour une analyse partagée. On invitera les citoyens à répondre à une sorte de sondage pour savoir comment ils vivent la culture, quel est leur regard sur leur centre culturel local, afin d’axer de façon significative nos prochains enjeux, de décider les grands axes et les grandes actions culturelles à mener.