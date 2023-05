Nourrir Autrement: du local avec passion à la Petite Épicerie, à Henri-Chapelle (vidéo)

C’est le cas de Brigitte et Charlotte Talmas. Au cœur du village de Henri-Chapelle, mère et fille ont suivi leur instinct et ouvert, en 2019, leur Petite Épicerie, dans l’ancien garage au fond de leur jardin. Une belle histoire qui a débuté grâce à la passion de Charlotte pour l’hôtellerie. "Moi, j’étais logopède. J’ai beaucoup aimé mon métier, où j’étais au contact des gens, mais je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie", confie Brigitte. Un soir, en refaisant le monde après une mauvaise journée, toutes deux imaginent ce concept, alliant produits locaux, denrées en vrac et plats à emporter. "Une sorte d’épicerie à l’ancienne, sans produits de grosses enseignes, mais où on trouve un peu de tout."

Après mûre réflexion (comprenant l’élaboration d’un solide business plan) et avec la validation du reste de la famille – "C’était indispensable" – le duo a fait de ce projet rêvé une réalité. Aujourd’hui, une quarantaine de petits producteurs sont représentés dans leur magasin, qui ouvre 6 jours sur 7. "On y retrouve des producteurs chez qui j’allais déjà avant qu’on ouvre l’épicerie, explique Brigitte. On a également passé beaucoup de temps à aller à la rencontre d’autres, à visiter les sites de production. On a découvert des gens formidables qui font leur boulot avec passion." Parmi eux, on note, entre autres, la boucherie Amarelles à Montzen, les fromages de la ferme Counasse de Stoumont ou encore les produits laitiers de "Lait et Passion" de la Capelloise Marie Schuurman, maintenant basée à Trois-Ponts.

Pour avoir une offre la plus complète possible, la Petite Épicerie collabore aussi avec un fournisseur "qui propose par exemple de la purée de tomates qui vient d’Italie." "Mais de nouveau, ce sont de petits producteurs", insiste Brigitte Talmas.

La saisonnalité, la diminution des déchets ou encore le fait de consommer en circuit court sont autant de préoccupations qui ont fini par avoir un impact sur les clients. "On voit que les gens y sont de plus en plus sensibles. En général, ils sont davantage animés par la valeur du produit que par son prix." Même si, ici, on veille à ce que les tarifs soient les plus accessibles possible. Comparativement aux articles de la grande distribution, depuis l’inflation, Charlotte et Brigitte ne constatent d’ailleurs pas d’augmentation importante des prix du côté des producteurs locaux.

Toutes les semaines, Charlotte imagine aussi un nouveau menu de plats à emporter qu’elle prépare dans la cuisine, derrière la boutique. "Il y a toujours un plat de viande, un plat de poisson, un plat de pâtes, un plat végé, un plat froid et une soupe", énumère la jeune femme. Tous sont vendus dans des bocaux et récipients en verre, cautionnés. Un choix qui colle avec la philosophie des lieux.

Avec le recul, Charlotte et Brigitte Talmas, qui ont engagé une employée à mi-temps et des étudiantes, restent ravies d’avoir entrepris ce défi professionnel. "En plus, on a la chance d’avoir des clients super, magiques. On les remercie vivement."