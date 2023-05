Le musée éphémère de la céramique à Welkenraedt: une envie inspirée d’Italie (photos et vidéo)

L’idée du musée éphémère est aussi simple que ça. "Il faut savoir qu’à Welkenraedt, il y a un historique avec la céramique c’est d’ailleurs de cette manière que le jumelage avec Nove est né", précise le bourgmestre Jean-Luc Nix. "Et je me suis mais pourquoi pas le réaliser aussi chez nous ?" Et à son retour dans la commune, il a constaté qu’une équipe s’est rapidement formée autour du projet. "C’est fabuleux, d’ailleurs je remercie l’ensemble des personnes qui ont participé la réalisation de cette exposition", déclare Jean-Luc Nix.

Pourquoi un musée éphémère ?

"Dans une exposition, il n’y a pas forcément une ligne explicative. Il n’y a pas un schéma qu’on peut comprendre. Dans le cas du musée, souvent il y a quelque chose que l’on veut transmettre. Dans ce cas-ci, c’était la valeur au niveau social parce qu’il y a eu beaucoup d’immigrés et de liens avec l’Italie. Sans parler de l’aura qu’a eue cette entreprise pendant un siècle en Belgique et au-delà", détaille Samy Pierquin, commissaire du musée éphémère de la céramique. L’autre raison de cette courte temporalité, c’est le budget que requiert un musée permanent.

L’avantage de cette organisation, "c’est qu’on peut mettre en avant un patrimoine en ayant le langage d’un musée qui différent de celui d’une exposition" et pour lequel les finances n’explosent pas. Une sorte de compromis pour mettre en avant un patrimoine sans engager des frais démesurés, en d’autres mots.

Bien que le caractère éphémère qualifie le musée, il n’est pas exclu qu’il soit amené à être réutilisée un peu comme les expositions qui voyagent à travers les salles.

À noter que l’inauguration a été rythmée par l’interprétation du Chœur Guido d’Arezzo de partitions de Verdi, Rossini ou encore De Marzi, le théâtre Hétéroclite a également assuré une prestation.

L’histoire de ce fleuron retracée en dates, photos et objets

Ce musée éphémère est le fruit d’une collaboration entre la Commune, le Centre culturel, le Royal syndicat d’initiative et un des Welkenraedtois dans le but de "permettre aux visiteurs de comprendre ce qui a fait de cette entreprise remarquable un symbole gravé désormais dans le logo de la Commune !" L’exposition retrace ainsi l’histoire et les grands événements de la vie de la Céramique nationale, "fleuron de l’industrie de la région". "Il y a une ligne du temps, des objets de collection, du mapping… Il y a des zones bien définies pour balayer toute l’histoire de la Céramique nationale (NDLR: de 1904 à 2000)", nous expliquait le chargé de communication du centre culturel, Simon Thielmanns.

Si les carreaux en grès cérame estampillés du W de la ville se sont retrouvés dans des constructions bien au-delà de l’arrondissement, la fabrique était reconnue à l’époque comme la "Rolls Royce du carrelage", on en retrouve encore bien sûr dans les habitations du coin. Un petit groupe de bénévoles de la commune les ainsi recherché, durant les trois dernières années, auprès des familles, des proches de ceux qui y ont travaillé notamment. Il en aura ainsi de toutes les époques qui seront exposés, dont ceux des digues de mer à la côte belge, mais aussi une kyrielle de photos, de carte et d’objets en tout genre, prêtés le temps du musée éphémère. On y retrouvera, entre autres, la maquette de la fresque verviétoise de Roland Matterne, composée de ces carreaux.

La fabrication de A à Z, comme elle se faisait en 1935, est également expliquée, nous indiquait Manuela Negrin, ancienne travailleuse qui a coordonné les bénévoles. Les femmes qui ont rejoint la fabrique dès 1919 seront notamment mises en avant à travers une composition de l’Artistuteur.

De même, tous les Italiens qui sont arrivés en 1945 pour travailler à la céramique nationale sont également mis en avant, en photo. Finalement, une mise scène permettra de découvrir les 18 mosaïques de la station de métro "Liège" à Paris, "comme si on y était."

Un dossier d’activités est également disponible pour les groupes scolaires.

En pratique

Infos et réservations: 087 89 91 70/ www.ccwelkenraedt.be