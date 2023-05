Oh la Vache, nouveau glacier au centre de Welkenraedt

Doté d’une terrasse, le lieu, qui a été complètement transformé, accueille les clients 7 jours sur 7. "La glace est produite artisanalement à Remouchamps, avec du lait de Remouchamps et de vrais fruits. Les goûts varieront donc en fonction des saisons." Une gérante et des étudiantes se chargeront du service sur place. "On prévoit d’ouvrir toute l’année. L’hiver, on proposera donc des crêpes ou encore des gaufres." Un concept qui plaît visiblement aux Welkenraedtois. "On ne s’attendait pas à un tel engouement à l’annonce de notre ouverture", conclut-il.