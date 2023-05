Le conseil communal de Welkenraedt a décidé de rendre un avis positif pour le tracé de la voirie du projet immobilier Immo Scheen (25 logements), route de Charlemagne à Henri-chappelle. "Pour tout le reste, la discussion est encore ouverte", appuie l’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Joseph Smits (LB). La demande de permis pour la partie urbanisation sera analysée par les services communaux une fois la décision du Conseil validée par la tutelle. Ce sera ensuite le Collège qui se positionnera, en tenant compte des 30 réclamations reçues dans le cadre de l’enquête publique (17 portaient notamment sur la voirie). Gestion des eaux, surface constructible, mobilité, faisaient parties des points d’inquiétude.

2. Finances

L’échevin des Finances, Eddy Demonceau (LB) s’est réjoui de présenter jeudi soir la 1re modification budgétaire avec un boni de 46 000 €, "alors qu’à la même époque l’année passée, c’était la 1re fois que l’on avait eu le courage de présenter une modification budgétaire négative ! " Cela est rendu possible par une recette exceptionnelle à l’IPP, la rectification des coûts de l’énergie ( extinction de l’éclairage public, baisse des prix) et la récupération d’une provision pour la dotation du CPAS. 35 000 € de dépenses ont été inscrits également pour prévoir une activité pour les plus jeunes durant le marché de Noël 2024 (en comptant sur 25 000 € de recettes). À l’extraordinaire, des montants supplémentaires sont entre autres prévus pour: la rénovation de l’entrée du centre culturel (portes et pyramide, 90 000 €), la rénovation énergétique du centre sportif de Henri-Chapelle (154 000 €), le pavage de la place à Henri-Chapelle (60 000 €), ainsi que la piste de Tumbling au entre sportif de Welkenraedt (177 000 €). Au moment d’approuver le projet de cette dernière, ce jeudi soir, afin de solliciter un subside, Joseph Smits a bien rappelé que le dossier pouvait toujours être arrêté. "Il dépend de l’obtention du subside et du fait que la Concorde puisse intervenir !" Il est en effet prévu que la partie non subsidiée soit prise en charge à parts égales par la commune et le club de gym, ce qui représenterait 184 000 € pour chacune.

La Commune participe également à hauteur de 4 500 € à l’installation de la terrasse de la brasserie l’Entracte car elle lui appartiendra à l’instar du bâtiment.