55 ans du jumelage: 1 500 km à vélo pour rallier Nove à Welkenraedt

À l’occasion du 55e anniversaire du jumelage entre Welkenraedt et Nove (Italie), qui sera fêté ce week-end de Pentecôte, Luc Hardy, Welkenraedtois féru de cyclisme, membre du comité de jumelage et du conseil communal, a rejoint le village italien en car le 15 mai dernier. Il a ensuite pris le départ (le 18 mai) pour remonter à vélo, en neuf étapes, en traversant les Alpes vers l’Autriche pour rejoindre le lac de Constance et longer le Rhin en passant par Bâle, Strasbourg, Karlsruhe, Mannheim et Coblence.