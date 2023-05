L’ambiance était de mise tout au long de ce week-end au Bosquet welkenraedtois avec le retour de la fête alsacienne annuelle. Une fête qui fut à nouveau un succès, de quoi ravir le président du Syndicat d’initiative de Welkenraedt, Marc Smeets. "On ne change pas une recette qui marche ! Notre fête est donc identique à l’année dernière et nous sommes dans la continuité. Notre objectif ici était aussi de récolter un peu d’argent qui viendra aider nos caisses qui ont souffert de la période du Covid. " Comme les années précédentes, il y a donc eu des animations pour petits et grands avec divers jeux, château gonflable, balades à dos d’âne, parties de pétanque et autres danses,… Sans oublier le bal champêtre du samedi soir orchestré par Jean-Claude et Manon.

Mais que serait la fête alsacienne sans les traditionnelles flammekueches alsaciennes. "Il y a la traditionnelle, la royale, une aux pommes et une dernière au fromage gratinée." Le tout concocté et cuite au feu de bois par les membres du Syndicat d’initiative local. Pour accompagner tout cela, il y avait évidemment les délicieux vins d’Alsace qui ont ravi les papilles des visiteurs.

Quant à la prochaine activité du SI de Welkenraedt, ce sera la soirée cubaine à la fin du mois d’août.