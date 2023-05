Welkenraedt : la Céramique nationale au cœur d’une expo, lancée par une fête de la céramique les 28 et 29 mai

Ça y est, après trois années de travail, le musée éphémère de la Céramique nationale de Welkenraedt va s’installer aux Pyramides dès ce 26 mai 2023. Il est le fruit d’une collaboration entre la Commune, le centre culturel, le syndicat d’initiative et un petit groupe de bénévoles. "Si on compte vraiment les fidèles, on est peut-être neuf Welkenraedtois et Welkenraedtoises intéressés par la céramique nationale", explique Manuela Negrin qui a travaillé pendant 12 ans à la fabrique et que le bourgmestre Jean-Luc Nix avait contactée au moment d’imaginer une fête de la céramique à Welkenraedt parce qu’elle gérait un groupe d’anciens sur Facebook (Nostalgie Ceramic Welkenraedt).