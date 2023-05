Welkenraedt: l’institut Saint-Joseph veut raser trois maisons, rue de l’Église, pour s’agrandir

L’institut Saint-Joseph à Welkenraedt est une nouvelle fois contraint de s’étendre pour suivre l’évolution de sa population. "Nous sommes à l’étroit depuis quelques années. On était à plus ou moins 400 élèves il y a vingt ans et on est aujourd’hui à 1078 ! Une classe supplémentaire en 1re année va être ouverte l’année prochaine ainsi qu’une section technique en environnement", pointe Marcel Stommen, président du Pouvoir Organisateur (PO) qui a pris les devants déjà depuis plusieurs années. "Depuis le début des années 2000, une ASBL de soutien à l’école a acheté une dizaine de maisons qui entourent l’école. Nous en avons déjà transformé six, nous transformons les trois dernières, plus les annexes à l’arrière." Après les agrandissements entre 2005 et 2010 en face de l’entrée (avec la passerelle) et ceux en 2017 en face de l’église, le PO s’attaque désormais aux trois maisons entre la rue de l’Église et la voie ferrée. "Nous comptons construire huit classes, transformer un atelier de maçonnerie en 2e réfectoire et salle polyvalente, agrandir la cour de récréation et liaisonner les deux cours par un passage couvert, aménager une nouvelle salle des profs ainsi qu’un centre multimédia."