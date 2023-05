"Opération sportive réservée aux élèves de 6e année de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles", le Rhéto Trophée est "une épreuve de sport et d’aventure" mêlant des ateliers sportifs (kayak, tir à l’arc, etc.) et des techniques d’orientation.

Si le collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut, le collège Saint-Roch Ferrières et le collège Saint-Guibert de Gembloux se sont hissés sur le podium, on peut souligner les (très) bonnes performances de l’institut Saint-Roch Theux (4e), de l’institut Saint-Joseph de Welkenraedt (8e) et de l’institut Saint-François Xavier 2 de Verviers (21e). L’école secondaire Père Damien d’Eupen (30e) et l’athénée royal de Waimes parviennent à rester dans la première moitié du tableau (44e), tout comme l’athénée royal et l’école d’hôtellerie de Spa (47e). Les performances étaient moins présentes pour l’athénée royal de Welkenraedt (86e) et pour la bischöfliche schule de Saint-Vith (103e). "Huitième pour nos élèves, c’est bien mais ils espéraient un podium (on avait remporté les éditions précédentes, d’où la pression). En plus, ils ont fait 1er en beach-volley, 2e en basket et en badminton et 3e en hockey, de belles performances", souligne André Derome, pour Saint-Jo Welkenraedt. Notre arrondissement s’était en effet imposé en 2019 et 2022 via St-Joseph Welkenraedt (tenant le doublé, vu les annulations en 2020 et 2021), ainsi qu’en 1998 via l’athénée royal de Spa et en 2010 via le collège royal Marie-Thérèse de Herve.