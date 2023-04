À l’ordre du jour réduit de ce conseil communal du 20 avril 2023 à Welkenraedt (convoqué en urgence pour voter la nouvelle stratégie du GAL Pays de Herve), figurait notamment la rénovation énergétique des deux écoles communales, à Welkenraedt et Henri-Chapelle. "On avait dans un premier temps passé ces deux dossiers-là en formule Rénowatt. On avait alors lancé les marchés pour une estimation de 2,8 millions d’euros. On était arrivé après les soumissions, il y a deux ans, à 6 millions d’investissement. On a abandonné cette formule-là parce que c’était beaucoup trop coûteux ! Et on s’était engagé à répondre à d’autres appels à projets. C’est ce qu’il se passe ici, il faut de nouveau désigner un auteur de projet pour introduire ces dossiers à la Région wallonne dans le cadre d’UREBA", indique le bourgmestre, Jean-Luc Nix. Cette rénovation énergétique consiste dans les grandes lignes à l’isolement de la toiture et des parements.

2. Subsides à l’Étoile Elsautoise

L’assemblée de ce jeudi soir a également approuvé le paiement d’un subside à l’Étoile Elsautoise pour le remplacement des projecteurs de ses terrains de foot par du LED, "avec des économies d’énergie à la clé". "Il y a comme toujours pour les investissements une répartition d’un tiers à charge du club, un tiers à charge de la Commune de Thimister et un tiers à charge de la Commune de Welkenraedt. La facture à payer pour Welkenraedt s’élève à 2 935 euros."

3. GAL Pays de Herve

Comme nous vous l’expliquions ce mardi 18 avril 2023, le Groupe d’action locale du Pays de Herve devait rendre ce vendredi 21 avril 2023 son dossier de candidature pour obtenir un soutien financier du programme européen LEADER (fonds FEADER). Les six nouvelles fiches projets ont ainsi été adoptées par l’ensemble des neuf communes membres. Le point a été validé, comme l’ensemble des points, à l’unanimité par le conseil communal de Welkenraedt.