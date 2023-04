Les amateurs de véhicules anciens, en route pour la 12e balade de Walekete (Welkenraedt)

Car le menu trois services, au sens gastronomique, demeure confié au traiteur Geurts, de Welkenraedt. Il sera à déguster sur la place des Combattants pour la seconde étape. Avant cela, les gentlemen old car drivers, équipés du parcours et de leur plaque, auront pris la direction des barrages de Montjoie, Butgenbach et Robertville, après un départ depuis le barrage d’Eupen (faut-il préciser le thème de la balade ?). Ils découvriront les spécificités de ces ouvrages, y compris de celui de La Gileppe où se prendra l’apéro sur le coup de midi (avec vue… plongeante, depuis la tour, sur le lac). Le grand public pourra, dans l’après-midi (de 13 h 30 à 16 h), contempler les bolides du jour, tous âgés de plus de 25 ans d’âge, sur la place de Welkenraedt, tout en échangeant avec les propriétaires (un bar sera ouvert et tenu par les filles du patro, au profit de leur mouvement de jeunesse). L’occasion d’admirer quelques jolis spécimens, comme l’an dernier avec, parmi la soixantaine de participants, des Mini Cooper, BMW M3, Alfa Roméo GTV6, Peugeot 304, Mercedes 190 SL, Opel Manta 400, VW Golf 1, Citroën 2 CV, NSU Printz 1 000 TT, Porsche 911 type G Targa, etc.

45 € par adulte et 15 € par enfant de moins de 10 ans. Inscriptions avant le 25 avril au 0496/037730 ou via balade.walekete@gmail.com