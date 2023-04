Welkenraedt: une formule remaniée pour le marché aux fleurs et du terroir le 5 mai

C’est un des rendez-vous du printemps à Welkenraedt, le marché aux fleurs et du terroir aura lieu le 5 mai prochain. À cette occasion, la place des Combattants se parera de belles couleurs printanières grâce à la présence de nombreux fleuristes et horticulteurs belges. Mais la flore y côtoiera également des produits de bouches locaux. "Au programme: vente et dégustations de bières artisanales, fromages, légumes, desserts, confitures, miel et bien plus encore. Ce marché a pour objectif de soutenir les producteurs locaux, de valoriser leur savoir-faire et d’encourager la consommation locale." Il s’agit d’une initiative de la Commune de Welkenraedt, en collaboration avec les Services agricoles de la Province de Liège.