GXO Logistics, à Welkenraedt, arrête les produits chimiques et perd la classification de site Seveso

Le statut Seveso est réservé aux entreprises qui ont une activité liée "à la manipulation, la fabrication, l’emploi ou le stockage de substances dangereuses (chimiques, pétrolières, explosives…)". C’est notamment pour le stockage que GXO Logistics disposait de ce statut. "Depuis le 1er janvier 2023, ils n’ont plus le statut grand Seveso, car ils ont perdu leur client BASF qui amenait sur Welkenraedt des produits chimiques, et plus particulièrement des produits phytosanitaires, indique le bourgmestre Jean-Luc Nix (Liste du bourgmestre) . Ce client avait des produits dangereux, mais GXO n’a plus ce client. Ce qui implique que le site n’est plus Seveso, même pas petit Seveso. En tant que bourgmestre, c’était quand même autre chose d’avoir une entreprise à risques, même si ceux-ci étaient maîtrisés (avec notamment des bassins de rétention). L’entreprise était soumise à des tests Seveso deux fois l’année, c’est plus simple pour un bourgmestre de ne pas avoir de site Seveso sur son territoire."

La Commune de Welkenraedt n’a pas eu d’incident majeur à relever sur son territoire, juste "des incidents de manipulation avec des palettes, mais ça peut directement prendre de l’ampleur vu le caractère Seveso. Les pompiers devaient intervenir avec davantage de précaution".

Pour un seul client qui fabrique des meubles

GXO Logistics ne disposera plus de ces produits. Jean-Luc Nix a entendu parler d’un probable futur client. "Je me suis laissé dire que ce serait le centre européen de stockage de produits Disney, tout ce qui est peluches et accessoires Walt Disney." Toutefois, GXO Logistics ne confirme pas du tout ce (gros) client. "Nous avons choisi, stratégiquement, de nous concentrer sur un nouveau client. L’ensemble du site de Welkenraedt sera utilisé pour un seul client, une marque de meubles. Ce site est très bien placé sur l’axe entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, un élément clé pour ce nouveau client. Nous ne manipulons ainsi plus de produits chimiques sur le site de Welkenraedt, et nous n’avons, donc, plus besoin de classification Seveso", informe Anne Lafourcade, responsable de la communication Europe pour GXO Logistics. Pas de peluche Disney, donc. "L’ensemble du site est utilisé pour notre nouveau client (marque de meubles), donc pas de jouets sur ce site", sourit Anne Lafourcade.