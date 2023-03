Henri-Chapelle: le projet de quartier derrière le hall sportif avance

Depuis maintenant deux ans, un quartier est en réflexion derrière le hall sportif d’Henri-Chapelle. La société Imarden BV (Lommel) projette la construction de 38 appartements et de 27 logements unifamiliaux (des maisons jointives) entre la chaussée de Liège et la route d’Aubel. La maquette avait été présentée aux habitants lors d’une réunion d’information le 31 mai 2022. Des représentants du porteur de projet ont décrit le projet mis à jour au Collège communal et aux services techniques ce 14 mars. "Il n’y avait pas énormément de remarques en son temps, lors de la réunion d’informations, déjà parce que c’était vraiment bien présenté. Ils en ont tenu compte et ils sont venus présenter le projet devant le Collège communal et les services techniques. Il y a une salle polyvalente qu’ils voulaient faire au milieu du quartier, c’était un bâtiment seul. Maintenant, ils l’ont annexé à un autre bâtiment et l’ont sorti du centre du quartier pour le mettre à l’extrémité, plus vers le centre sportif. Au niveau de la gestion des eaux, ils ont fait des études sur la perméabilité du sol etc, toute la surface est restée perméable, il n’y qu’une route d’accès au centre juste pour les services de secours et des déménagements. Donc il n’y a pas besoin d’un bassin d’orage", rapporte l’échevin de l’Aménagement du territoire, Joseph Smits. L’accès difficile à ce nouveau lotissement (impossible par la route d’Aubel pas assez large) était également un point d’attention. "Il y aura un accès par le parking du centre sportif et on ne saura pas rentrer dans le quartier en voiture. On augmente d’une trentaine de places le parking public, c’était une demande du Collège, et ce sera fait, mais en plus il y a aussi les places de parkings privées pour les habitants !"