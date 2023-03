L'extinction de l'éclairage public pendant la nuit poursuivie à Welkenraedt

À l’instar des élus plombimontois (mais également aubelois) au début du mois, l’échevin de l’Environnement, Renaud Kalbusch (Liste du bourgmestre), a dressé un bilan très positif: "On a consulté les pompiers, la police, le conseil consultatif des aînés et les autres communes (comme Plombières) qui ont adopté la même démarche. Il n’y a pas eu de remarque particulière au sein de l’ensemble de ces organismes. On voit par exemple qu’au niveau de la police, il n’y a pas d’augmentation de la criminalité, etc."

Un gain de 32 000 € par an, "ce qui n’est pas négligeable"

Le conseil communal a ainsi approuvé à l’unanimité la prolongation de cette démarche pendant un an, avant de réévaluer la question en mars 2024.

"On est en train de remplacer les luminaires par du LED, quand on aura dépassé un certain pourcentage de LED ce ne sera plus intéressant de les couper, puisque la lampe LED passe à 50% de puissance entre 20 et 6h du matin. Et avec cette coupure de courant le potentiomètre ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, l’extinction ne sera plus rentable, mais ce serait plutôt vers 2025, quand on sera pratiquement à 80% de LED. Ici, il y a encore moyen de faire des économies de 32 000 euros sur l’année… ce qui n’est pas négligeable avec les temps qui courent !", a complété le bourgmestre, Jean-Luc Nix.

Les conseillers d’opposition n’ont rien trouvé à redire, Sam Magotteaux (Écolo) avait notamment souligné en décembre la nécessité d’être attentif aux retours des citoyens ainsi qu’au problème d’insécurité. Valérie Meessen (Objectifs citoyens) a toutefois rapporté que l’éclairage dans sa rue, par exemple, ne s’éteignait pas la nuit… et ce ne serait pas la seule, a admis le mayeur, qui a indiqué avoir interrogé le gestionnaire de réseau à ce sujet, mais ne pas encore avoir reçu de réponse.