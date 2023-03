Le patro de Henri-Chapelle actif pour nettoyer les rues et espaces publics... avant de déménager au sein de l'école?

Surpris des déchets

Ce qui a étonné le plus les animateurs et les enfants, c’est la quantité de crasses ramassées. "On pensait, avec le trajet, qu’on allait revenir bredouille, et on se retrouve vite avec cinq ou six sacs. On était un peu choqué. En plus, on retrouve de tout. Les enfants se demandaient, comme nous, d’où ça venait. On compte le refaire l’an prochain, mais à une date différente car avec le Lætare nous avions très peu d’enfants."

Une partie de l’école pour le patro ?

Ainsi, les patronnés réitéreront l’action. Mais au départ d’un autre local, puisque Rohen a émis le souhait de reprendre son bien. Ce ne sera cependant pas au presbytère, comme évoqué fin janvier. "On est sur la bonne voie pour trouver un local. On parle d’une partie de l’école de Henri-Chapelle, mais ce n’est pas encore sûr à 100%", sait Thibault Franssen. Jean-Luc Nix, bourgmestre de Welkenraedt, nous confirme l’information. "C’est une des solutions. On en a plusieurs à leur proposer, ça doit être fait en concertation. Il faut encore déterminer laquelle sera la plus appropriée, mais ce ne sera pas le presbytère (on a eu un refus de la fabrique d’église)."