Les carnavalistes de la région se sont lâchés une dernière fois au Laetare de WeHeLo (photos & vidéo)

"Cette édition s’annonce comme un grand grand succès", présageait quelques minutes avant le début le vice-président du Comité organisateur (CCWH), Dave Meerts, "après des années Covid tout le monde est content de reprendre et surtout de refaire Welkenraedt, parce que Welkenraedt est un cortège un peu particulier parce que tous les groupes et les princes de la région se retrouvent. C’est vraiment une très bonne ambiance, très amicale et très festive! Malheureusement cette année, il n’y aura pas de cortège à Goé, ce sera Welkenraedt le dernier cortège donc les carnavalistes vont vraiment se lâcher une dernière fois!".

Les teams princiers de Verviers, La Calamine, Petit-Rechain, Mont-Dison, Plombières, Dolhain et Eupen ont également défilé dès 13 heures au départ de la rue Grande Bruyère à Welkenraedt, de quoi ravir les enfants nombreux dans le public.

Après un passage par la Mitoyenne et par le centre de Herbesthal, les carnavalistes ont paradé devant la tribune installée devant l’administration communale de Welkenraedt, sous le regard attentif de Fred 1eret de Noami 1reainsi que des élus locaux. Les festivités se terminent ce soir avec une dernière soirée sous le chapiteau de la place des Combattants.

Leatare de Welkenraedt-Herbesthal-Lontzen 2023.

Un week-end plein d’émotions pour Fred 1er

Le 72e prince du Laetare de WeHeLo a toujours été baigné dedans. Il a ainsi beaucoup de souvenirs et était assez ému ce week-end.

Ce long et intense week-end festif commençait dès le jeudi pour le prince de WeHeLo, Fred 1eret son team. À l’instar du petit team princier de Naomi 1re, il est en effet passé rendre visite, la fin de semaine, dans les écoles de Welkenraedt et à la maison de repos Da Vinci. Ils étaient déjà rejoints le vendredi soir, à la soirée des Bul’ex, par le team princier de Verviers avec lequel ils ont mis le feu. "Ce n’est pas habituel que le prince carnaval de Verviers soit là tout le week-end", admet Frédéric Roggemans, qui nous confiait d’ailleurs cette semaine que les deux teams s’entendaient très bien.

Il n’était pas pour autant question de grasse matinée le samedi matin : le prince et la princesse avaient rendez-vous à la Commune pour y recevoir la clé de la part du bourgmestre, Jean-Luc Nix. C’était l’occasion de "remercier le bourgmestre et le comité de leurs préparatifs. Sans eux, il n’y aurait pas de carnaval, ici, à Welkenraedt!". Le lendemain, c’était à Herbesthal qu’ils étaient reçus. Sans oublier l’apothéose du Laetare avec le cortège du dimanche, le week-end fut chargé d’émotions pour le grand prince. "J’ai été très ému à quelques moments car pas mal de souvenirs sont remontés. Je suis comme Obélix, le Laetare, je suis tombé dedans quand j’étais petit. Mon père, Gilbert Roggemans, était président du comité, comme mon grand-père avant lui."

Réception EuKeRaLo 2023. ©France Fouarge

Rencontre entre princes, petits et grands

Le dimanche matin, une réception se tenait pour la 26efois au hall sportif de Herbesthal avec une flopée de princes carnaval. "Elle est destinée à tous les princes du nord de la Communauté germanophone, d’EuKeRaLo (NDLR : pour Eupen, La Calamine, Raeren et Lontzen)", glissait le bourgmestre de Lontzen, Patrick Thevissen. Le team de Verviers et celui de Mont-Dison étaient également présents. "C’est un moment d’échange sympathique, un peu plus intimiste, entre eux où ils n’ont pas d’obligation de représentation alors que durant l’année leurs sorties sont minutées. Les petits et les grands sont là, on voit la connexion qui existe entre les enfants et les adultes, ils connaissent la danse des uns des autres. C’est un beau moment de convivialité!"

Le Laetare de WeHeLo c'était aussi :

Les façades colorées : Avant même le début de ce week-end festif, les centres de Welkenraedt et de Hersbesthal avaient déjà un air de carnaval car de nombreux habitants avaient affiché des ballons colorés à leurs fenêtres, suite à l’appel lancé par les Communes.

Un «petit cortège» : Le samedi, c’était la fête de la petite princesse Naomi 1re et de son team avec le cortège des enfants. Et chaque année, celui-ci, qui est composé par les élèves des différentes écoles primaires des deux entités et de leurs parents, ainsi que des instituteurs, s’étoffe. Ainsi, l’école communale de Herbesthal participait pour la 1refois cette année avec une centaine d’élèves et une cinquantaine de parents costumés sur le thème des super-héros. "Il y a une dynamique d’école qui s’est lancée", confirme le bourgmestre de Lontzen, Patrick Thevissen. "C’est toujours difficile dans le timing de l’année, parce que le carnaval démarre avec le Jeudi des femmes jusqu’au Rosenmontag et le sujet du carnaval est traité à l’école à ce moment-là avec le passage d’une délégation. Il y a un décalage de quelques semaines. Cette année, on a essayé avec le directeur de mettre l’accent sur le cortège des enfants puisque l’école est un élément structurant dans la commune!" Le public était également au rendez-vous et le hall sportif de Herbesthal, où se déroulait une bataille de confettis après le cortège, était plein à craquer rapporte le président du Kinder Karnevals Komitee de Herbesthal, Benoît Gauder, qui estimait le nombre de participants au cortège à 1500.

Grand Nettoyage? Qui dit carnaval, dit également bonbons et biscuits abandonnés au sol avec les confettis. La date peut paraître ironique car le week-end prochain se déroule le Grand nettoyage de printemps. Mais les spectateurs n’auront pas manqué de remarquer que le dernier groupe du défilé, c’étaient les balayeuses des communes, qui bénéficient à cette occasion de renforts de La Calamine (qu’ils sont allés aider lors du Rosenmontag).